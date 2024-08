Botafogo inicia conversa para contratar Khellven, ex-Athletico-PR

Precisando de um lateral-direito com urgência ainda nesta janela de transferências, o Botafogo está indo atrás de opções no mercado. Além do Vitinho, que já aceitou atuar no Alvinegro e tem um acordo salarial, o clube iniciou conversas para contar com Khellven, de 23 anos. Atualmente, ele defende o CSKA Moscou, da Rússia.

O lateral, revelado pelo Athletico Paranaense, está na lista do clube carioca há algum tempo. No entanto, o Botafogo sabe que é uma negociação difícil. Além de Khellven atuar com frequência pelo time russo, o contrato dele com o clube é até 2028. O CSKA Moscou, por sua vez, também não tem interesse em negociar o jogador.

No entanto, mesmo com esses empecilhos, o clube carioca iniciou as conversas para ver se consegue contar com o jogador ainda nesta temporada. O Botafogo busca um lateral-direito no mercado como prioridade. São três nomes na lista e já abriu negociação com dois.

O Vitinho, por sua vez, já aceitou atuar pelo Alvinegro e, inclusive, ambas as partes já possuem um acordo salarial. Porém, o jogador começou bem a temporada pelo Burnley e o técnico não pretende se desfazer do jogador.

Atualmente, o Botafogo tem apenas Mateo Ponte disponível para a posição, uma vez que Damían Suárez não faz mais planos do clube carioca nesta temporada e Rafael segue se recuperando de uma lesão.

