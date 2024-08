Juventus vence Como em sua estreia no Italiano 2024/25

A Juventus estreou no Campeonato Italiano 2024/25 com o pé direito. Nesta segunda-feira (19), a Velha Senhora não teve grandes dificuldades e venceu o Como por 3 a 0, em Turim, no jogo de encerramento da primeira rodada do Calcio. Além dos três gols, marcados por Mbangula, Weah e Cambiasso, a partida marcou a estreia do técnico ítalo-brasileiro Thiago Motta no comando da Juve.

Além disso, o brasileiro Douglas Luiz entrou no segundo tempo e fez sua estreia oficial com a camisa da Juventus. Por outro lado, Danilo não saiu do banco.

Dessa maneira, o clube de Turim somou os três primeiros pontos no Italiano e aparece na vice-liderança, atrás apenas da Atalanta, que leva a melhor no saldo de gols (4 a 3).

O Como retornou à elite do futebol da Itália após 21 anos. A última vez que Juventus e Como se enfrentaram pelo Campeonato Italiano havia sido em fevereiro de 2003. O time é comandado pelo técnico espanhol campeão do Mundo Cesc Fàbregas. Ao mesmo tempo, o veterano goleiro Pepe Reina e o atacante Belotti estão na equipe. Outro destaque da equipe é o zagueiro Varane, ex-Real Madrid, contratado pelo Como, mas se lesionou em sua estreia, na Copa da Itália.

Juventus x Como

O Como surpreendeu nos minutos iniciais e conseguiu ter mais a posse de bola. No entanto, não demorou para a Juve se impor e assumir o domínio do jogo. Assim, nas duas grandes chances do primeiro tempo, a Velha Senhora balançou a rede com Mbangula e Weah, que também participou da jogada do primeiro gol.

Contudo, a segunda etapa foi de amplo domínio da Velha Senhora. Vlohovic liderou o ataque dos donos da casa e, além de ter um gol anulado nos minutos iniciais, acertou a trave em uma finalização. Porém, o terceiro gol saiu apenas aos 44 minutos, com chute de canhota do lateral Cambiaso.

1ª rodada do Campeonato Italiano

Sábado (17/8)

Genoa 2×2 Inter de Milão

Parma 1×1 Fiorentina

Milan 2×2 Torino

Empoli 0x0 Monza

Domingo (18/8)

Verona 3×0 Napoli

Bologna 1×1 Udinese

Cagliari 0x0 Roma

Lazio 3×1 Venezia

Segunda-feira (19/8)

Lecce 0x4 Atalanta

Juventus 3×0 Como

