Espanhol: Atlético encerra primeira rodada com empate diante do Villarreal

A última partida da primeira rodada do Campeonato Espanhol 2024/25 reservou emoções e muitos gols. Nesta segunda-feira (19), o Atlético de Madrid buscou um empate por 2 a 2 contra o Villarreal, fora de casa, e as equipes somaram o primeiro ponto na La Liga.

Apesar dos quatro gols marcados, todos aconteceram na primeira etapa. Danjuma abriu o placar para o Submarino Amarelo, mas Llorente buscou o empate no lance seguinte. Além disso, um gol contra de Koke recolocou os donos da casa em vantagem, mas o estreante Sorloth confirmou o empate colchonero nos acréscimos.

Além disso, outro destaque que chamou atenção na partida foi que o meia-atacante João Félix não esteve entre as opções do técnico Diego Simeone no banco de reservas. O português havia sido relacionado para a partida, mas, em meio a negociações para voltar ao Chelsea, não foi para o jogo.

No entanto, João Félix não deixou de viajar com a delegação do clube até o estádio do Villarreal

Dessa maneira, o time comandado pelo técnico Diego Simeone encerra a primeira rodada da La Liga 2024/25 com um ponto somado fora de casa. Assim, o Atlético de Madrid aparece na sexta posição, atrás do Villarreal, quinto colocado.

1ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25

Quinta-feira (15/8)

Athletic Bilbao 1×1 Getafe

Betis 1×1 Girona

Sexta-feira (16/8)

Celta de Vigo 2×1 Alavés

Las Palmas 2×2 Sevilla

Sábado (17/8)

Osasuna 1×1 Leganés

Valencia 1×2 Barcelona

Domingo (18/8)

Real Sociedad 1×2 Rayo Vallecano

Mallorca 1×1 Real Madrid

Segunda-feira (19/8)

Real Valladolid 1×0 Espanyol

Villarreal 2×2 Atlético de Madrid

*Horários de Brasília.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.