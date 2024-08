Biancardi solta o verbo nas redes sociais após convivência com Neymar: ‘Problemas’

A nutricionista Bianca Biancardi, irmã de Bruna Biancardi, usou suas redes sociais para responder às críticas que tem recebido após aparecer com Neymar. Sua presença ao lado do jogador gerou controvérsia e dividiu opiniões.

A situação ganhou destaque quando Bianca publicou fotos com Mavie, filha de Neymar e Bruna. Um internauta questionou o caráter da irmã de Bruna no Instagram, dizendo: “Admirava sua sinceridade, mas ver você na casa do cara a quem você criticou tanto me surpreende.”

Bianca respondeu o comentário, destacando o valor do perdão e da reconciliação: “Deveria ser admirável ver uma família, mesmo enfrentando problemas, conseguir se resolver e viver em harmonia pelo bem de todos.”

É importante lembrar que Bianca havia criticado Neymar após o escândalo de traição.

