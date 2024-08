Vargas é liberado pelo DM e aumenta opções no ataque do Atlético

O atacante Eduardo Vargas foi liberado pelo departamento médico do Atlético e pode ser relacionado para o duelo contra o San Lorenzo, pelas oitavas de final da Libertadores.

Vargas, aliás, foi a principal novidade no último treino realizado pelo comandante Gabriel Milito antes do duelo pelo torneio continental. O jogo será nesta terça-feira (20), na Arena MRV.

O Galo precisa apenas de uma vitória simples para avançar de fase, já que o primeiro duelo terminou empatado em 1 a 1. Uma nova igualdade no placar levará a disputa para as penalidades máximas.

Hulk ainda é ausência no Atlético

A dúvida no time mineiro é justamente no ataque, entre Vargas e Deyverson. Assim, o técnico argentino deve decidir poucas horas antes do jogo. Todavia, a única grande ausência seguirá sendo o craque Hulk, que se recupera de lesão e não tem previsão de retorno no Atlético.

