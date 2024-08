Ex-Corinthians, Gabriel Moscardo é emprestado pelo PSG para clube da França

O PSG acertou nesta segunda-feira (19) o empréstimo do meia Gabriel Moscardo para o Reims, adversário da equipe no Campeonato Francês. O jogador de 18 anos realizará exames médicos no novo clube e assinar por uma temporada.

Moscardo, aliás, não tem espaço no PSG, e o clube entende que o emprestar para uma equipe menor pode facilitar o atleta a adquirir maior experiência atuando na França. A informação sobre o empréstimo é da imprensa francesa. Entretanto, o Reims perdeu em sua estreia na Ligue 1 para o Lille, fora de casa.

O jogador, revelado pelo Corinthians, foi vendido por 20 milhões de euros (R$ 107 milhões) e mais dois milhões de euros (R$ 10,7 milhões) de bônus por metas, em dezembro do ano passado. Contudo, na ocasião, Gabriel precisou passar por uma cirurgia e se recuperou no clube paulista.

Gabriel Moscardo foi convocado para a Seleção Brasileira Sub20

Todavia, ainda no último final de semana, o jogador foi convocado pelo técnico Ramon Menezes e atuará em amistosos da Seleção Brasileira Sub-20. O time fará dois jogos contra o México em setembro, no Estádio de São Januário, casa do Vasco.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.