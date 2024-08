Flamengo tem retrospecto negativo em agosto. Confira!

A derrota por 4 a 1 no clássico com o Botafogo potencializou a reclamação dos torcedores do Flamengo com o atual momento da equipe. Essa, aliás, foi a terceira derrota em agosto (perdeu também para São Paulo e Palmeiras). Em cinco jogos, o Rubro-Negro teve apenas uma vitória, além de um empate. Um retrospecto de 26,7% de aproveitamento. No total, o Flamengo marcou apenas quatro gols, e sofreu sete no mês.

Essa é a primeira vez, aliás, desde abril de 2023, que o Flamengo perdeu três vezes em um mês. Em resumo, no Brasileirão, os resultados negativos fizeram com que a equipe caísse da liderança para a quarta posição na competição, perdendo, inclusive, para um concorrente direto ao título (Botafogo, atual líder).

Uma coisa é fato. O Flamengo vem lidando, principalmente nos últimos jogos, com problemas no departamento médico. Esse tema, aliás, é recorrente nas coletivas de imprensa do técnico Tite, que reclama do calendário do futebol brasileiro. Atualmente, seis jogadores estão com problemas.

Jogos já disputados em agosto

3/08 – São Paulo 1×0 Flamengo (Brasileirão)

7/08 – Palmeiras 1×0 Flamengo (Copa do Brasil)

11/08 – Flamengo 1×1 Palmeiras (Brasileirão)

15/08 – Flamengo 2×0 Bolívar (Libertadores)

18/08 – Botafogo 4×1 Flamengo (Brasileirão)

Jogos restantes no mês

22/08 – Bolívar x Flamengo (Libertadores)

25/08 – Flamengo x RB Bragantino (Brasileirão)

* O Flamengo disputará um dos jogos das quartas de final da Copa do Brasil na semana do dia 28 deste mês. O sorteio acontecerá nesta terça.

