Fluminense confirma venda de Alexsander ao Al-Ahli

O Fluminense confirmou a venda do volante Alexsander, na manhã desta terça-feira (20/08), para o Al-Ahli, da Arábia Saudita. O clube segue com 15% da mais-valia de uma futura venda do atleta. Pelo Tricolor, o Moleque de Xerém foi campeão da Libertadores 2023, da Conmebol Recopa 2024 e do Campeonato Carioca 2023.

Inicialmente, o Al-Ahli ofereceu 8 milhões de euros (aproximadamente R$ 50 milhões). Em resposta, o Fluminense fez uma contraproposta, pedindo um valor maior. Em seguida, os sauditas aumentaram a oferta para 9 milhões de euros (cerca de R$ 55 milhões) por 85% dos direitos econômicos do atleta.

Alexsander, inclusive, se despede com 63 partidas, dois gols e três assistências pelo Fluminense. Um dos gols foi marcado na goleada por 4 a 1 sobre o Flamengo na final do Carioca de 2023. O Moleque de Xerém, aliás, fez sua estreia na equipe profissional em novembro de 2022, na vitória por 3 a 1 sobre o São Paulo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

O jogador, aliás, chegou ao Fluminense em 2014, quando tinha apenas 10 anos de idade. Após se destacar no futsal, Alexsander migrou para Xerém e tornou-se um dos expoentes da “Geração dos Sonhos” que conquistou o título do Campeonato Brasileiro Sub-17 em 2020. Além da inédita conquista nacional, participou do bicampeonato carioca de 2021 e 2022. A ascensão rendeu ao volante, afinal, diversas convocações para seleções brasileiras de base. Pelo Brasil, foi titular na conquista do título invicto do Sul-Americano Sub-20 em 2023.

