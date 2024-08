Como joga o meia-atacante Jean Meneses, próximo do Vasco

O Vasco está próximo de acertar um reforço importante para o setor ofensivo. O meia-atacante chileno Jean Meneses, de 31 anos, está a caminho de São Januário após acordo entre o Cruz-Maltino e o Toluca, do México.

A equipe carioca pagará 1,5 milhão de dólares (8,1 milhões de reais) para ter o jogador, que tem tudo para oferecer mais uma opção criativa pelas pontas. A informação é do jornalista Cesar Luis Merlo.

O chileno tem capacidade de atuar nos dois lados do campo e até centralizado, mas a principal função é a ponta esquerda. O jogador de 1,63m de altura é dinâmico de criatividade. É incisivo e busca sempre o último passe.

Jean é um atleta que se assemelha a Adson, também um ponta criador que atua pela direita. Na esquerda, brigará por posição em função hoje exercida por David, mas que pode ter Philippe Coutinho assim que retornar de lesão.

O atacante chileno, além de atuar pelo lado esquerdo, também já jogou pela direita. No Vasco, além de David, o técnico Rafael Paiva ainda conta com Adson, Rossi e Erick Marcus como opções para as pontas.

Entretanto, Jean Meneses é um atacante que depende muito do restante do time e tem pouca qualidade individual. Se a equipe pecar na transição, é capaz de não conseguir mostrar seu futebol, apesar disso se destaca pelo empenho nas partidas e grande rotação.

Revelado pelo chileno San Luis, Meneses atuou por também po Universidad Concepción e Léon-MEX antes de chegar ao Toluca. Tem 23 jogos pela seleção do Chile, que defendeu na Copa América de 2021, no Brasil.