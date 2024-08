Artilheiro e indisciplinado: os dois lados de Luciano no São Paulo

Luciano e cartões são uma relação antiga, que sempre gera uma polêmica, mas parece que nunca tem um fim. No clássico contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro, o camisa 10 do São Paulo recebeu sua 21° advertência na temporada e é, disparado, o jogador mais indisciplinado do Tricolor Paulista.

Para efeito de comparação, o segundo jogador com mais cartões no ano, no São Paulo, é o lateral-esquerdo Welington, com dez amarelos e nenhum vermelho. Luciano chegou a 21 cartões recebidos no ano. Ao todo, foram 19 amarelos e dois vermelhos, números bem maiores. Além disso, o atacante recebeu sete advertências nos últimos oito jogos disputados.

No Choque-Rei do último final de semana, o jogador recebeu o primeiro cartão amarelo por chutar a bandeirinha de escanteio com as cores do rival na comemoração do seu gol. Depois, ele fez uma falta dura em Felipe Anderson, recebeu sua segunda advertência e, consequentemente, foi expulso. Suspenso, ele não enfrentará o Vitória no próximo domingo, no Morumbis, pelo Brasileirão.

Contudo, o jeito ”esquentado” de Luciano não vem incomodando o São Paulo e nem Luis Zubeldía. O treinador, inclusive, chegou a defender o jogador após receber mais um cartão.

“Não quero que o Luciano mude a essência dele. Ele é assim, estou contente com a personalidade dele. Ele tem que ser o Luciano”, disse Zubeldía.

Luciano compensa ‘indisciplina’ com gols

Contudo, é importante ressaltar que Luciano toma cartões na mesma frequência que marca gols. Artilheiro do Tricolor neste ano, ele chegou a 14 gols em 43 partidas, após o clássico contra o Palmeiras. Uma média de 0,43 por jogo. Já são 81 com a camisa do São Paulo e um dos principais goleadores da história do clube.

Agora, o objetivo do camisa 10 é simples, manter a média de gols ao mesmo tempo que diminui seu número de cartões. O São Paulo sabe que ter o atacante em campo, sempre é sinônimo maior de balançar as redes. Contudo, o jogador precisa parar de receber tantas advertências para ajudar ainda mais a equipe.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.