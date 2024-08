Santos busca resposta rápida para evitar nova crise no ano

O Santos tomou um duro golpe no último final de semana, que mexeu com os ânimos da equipe. Afinal, o Peixe perdeu para o Avaí por 1 a 0, em plena Vila Belmiro, e perdeu a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, o clube tenta se blindar para evitar uma nova crise na temporada e recuperar o bom momento.

Afinal, o Santos vinha de uma sequência de dez jogos de invencibilidade, que foi interrompida com a derrota para o Avaí. No começo da Série B, o Peixe chegou a engatar cinco jogos sem vencer, sendo quatro derrotas seguidas. O período causou uma forte crise no clube, que chegou a ameaçar o trabalho de Fábio Carille e obrigou a diretoria a recalcular sua rota prevista no ano.

Na época, o Santos previa atuar mais vezes longe da Vila Belmiro. Contudo, uma derrota para o Botafogo-SP, em Londrina, fez com que a ideia fosse deixada de lado. Além disso, o presidente Marcelo Teixeira chegou a dar coletiva dizendo que fez algumas contratações erradas e que reformularia o elenco no meio da temporada.

O momento foi contornado por uma sequência de dez jogos sem perder e a liderança da Série B, além do bom desempenho. Contudo, a derrota para o Avaí, que não estava nos planos da equipe, ligou o alerta na comissão técnica e no elenco.

Santos tenta recuperar força na Vila Belmiro

A grande aposta está na Vila. Afinal, o Peixe vem tendo grande desempenho diante de seus torcedores no ano, mas as duas últimas apresentações deixaram a desejar. O Santos empatou com o Sport em 1 a 1 e depois perdeu para o Avaí por 1 a 0. Recuperar a força dentro de casa é o principal objetivo da equipe para evitar uma nova crise. Além, é claro, de recuperar a liderança da Série B.

