Corinthians emite nota repudiando falas do presidente do Vitória

O Corinthians emitiu uma nota nesta terça-feira (20), repudiando as falas de Fábio Mota, presidente do Vitória, que falou sobre um possível favorecimento ao Timão no Campeonato Brasileiro. Afinal, o mandatário do clube baiano disse que, além dos paulistas, Cruzeiro e Fluminense estariam sendo ”ajudados” em uma briga contra o descenso.

“É vergonhoso. O Cruzeiro, o Corinthians, o Fluminense não precisam disso para não cair. Será que é para o Vitória cair, por que é o que tem menor investimento? É isso que precisamos saber. Fomos prejudicados contra o Botafogo em um gol anulado sem sentido. Fomos prejudicados contra o Corinthians, quando o VAR chamou, e o árbitro não expulsou o jogador do Corinthians. Além disso, hoje foi um escândalo em todos os sentidos”, disse Fábio Mota, após o empate contra o Cruzeiro.

Além disso, segundo o Timão, as declarações do dirigente rubro-negro são “levianas e sem fundamento”. Aliás, o clube reclamou da postura do presidente do Vitória e cobrou mais responsabilidade em suas falas.

“O Sport Club Corinthians Paulista repudia às declarações recentes do presidente do Esporte Clube Vitória que, de forma lamentável, insinuou que o Corinthians está recebendo favorecimentos da arbitragem no Campeonato Brasileiro. As afirmações são levianas, sem fundamento, além de promover um ambiente negativo no esporte”, disse o Timão, em nota.

Aliás, o Vitória reclama da origem do segundo gol do Cruzeiro. O clube baiano reclama de domínio na mão de Matheus Henrique no início da jogada finalizada com o gol de Dinneno, mas o árbitro confirmou o gol.

