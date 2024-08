Ruan Tressoldi é apresentado no São Paulo: ‘Brilhou meus olhos’

O São Paulo apresentou, nesta terça-feira (20), o zagueiro Ruan Tressoldi. O jogador chega emprestado pelo Sassuolo, da Itália, até o meio de 2025 e chega para aumentar as opções no sistema defensivo do elenco. Contudo, o atleta já chegou ao Morumbis pensando em estender sua passagem no clube.

“É até junho, mas seu eu for bem, o São Paulo pode exercer a compra. E minha ideia é essa”, brincou Ruan Tressoldi, em sua apresentação.

Emprestado pelo Sassuolo, Ruan é cria da base do Grêmio e jogou com alguns atletas que hoje estão no São Paulo. Contudo, o defensor revelou que conversou com o atacante Ferreira, que falou muito bem das instalações do Tricolor Paulista.

“Tive várias conversas com o Ferreira, perguntei do clima, da estrutura, e ele só me falou coisas boas. Tive mais vontade de vir, mesmo com outras propostas da Europa e do Brasil. O São Paulo brilhou meus olhos”, falou o defensor.

Ruan passou as últimas três temporadas na Itália. No ano passado, quando mais jogou, fez 29 partidas pelo Sassuolo, 18 delas como titular. Assim, ele acredita que conseguiu evoluir bastante para conseguir brigar por uma vaga no time titular do São Paulo.

“Todo mundo sabe que a escola italiana é muito tática, consegui aprender muito. Foi muito importante para eu evoluir mentalmente, é difícil ficar longe da família. Eu me considero um zagueiro muito rápido, com bom duelo aéreo, procuro sair na caçada, com boa saída de bola”, afirmou o zagueiro, que a princípio chega para disputar posição no elenco que tem Arboleda e Alan Franco como titulares, além de Ferraresi e Sabino.

