Pedrinho é taxativo ao negar venda do Vasco a fundo árabe

O presidente do Vasco, Pedrinho, revelou a jornalistas na saída do sorteio da Copa do Brasil, realizado nesta terça-feira (20), na CBF, que os rumores sobre uma possível venda da SAF ao Fundo de Investimento da Arábia Saudita não procedem.

De maneira taxativa, o mandatário chegou a interromper o repórter (não identificado) que fazia o questionamento para negar veementemente a informação.

“Mentira. Mentira. Mundo Árabe, não. Nunca teve. O problema é que surge uma matéria, eu não sei de onde, de um fundo árabe. Ninguém da minha gestão, até onde eu sei, foi consultado, mas isso é debatido como se fosse a maior verdade do mundo. Então não tem fundo árabe!”, exclamou.

O mandatário, porém, revelou que há interessados, de fato, na compra da SAF. Mas, para Pedrinho, o assunto ainda é “superficial”, já que trata-se de uma decisão de muita responsabilidade.

“Têm alguns interessados, só que é uma conversa muito complexa e eu tenho que ter uma responsabilidade enorme para não errar como erraram anteriormente, acho que estou sendo muito claro. Não é nada imediato, concreto. São avaliações, pesquisas, procuras, mas superficial”, revelou.

O sorteio da Copa do Brasil colocou o Vasco frente ao Athletico, com o Cruz-Maltino jogando a primeira partida em casa. A data do jogo de ida deve ser na quinta-feira (29), com a decisão pela vaga no dia 12 de setembro.

