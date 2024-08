Vasco repete adversário das quartas de quando conquistou a Copa do Brasil

O sorteio da Copa do Brasil, realizado nesta terça-feira (20), determinou que o Vasco enfrentará o Athletico nas quartas de final. E o duelo em questão traz coincidências e uma ótima recordação para os Cruz-Maltinos.

Afinal, a última vez que os times se enfrentaram pelo torneio foi exatamente nas quartas de final de 2011, único ano que o Vasco conquistou a Copa do Brasil. Na ocasião, o Gigante da Colina teve a possibilidade de definir em casa, ao contrário do que acontecerá na atual edição.

LEIA MAIS: Pedrinho é taxativo ao negar venda do Vasco a fundo árabe

Após passar por Comercial-MS (primeira fase), ABC (segunda fase) e Náutico (oitavas de final), o Vasco se deparou com o Athletico, à época ainda chamado de “Atlético-PR”. Após empate por 2 a 2 na ida, em Curitiba, na então Arena da Baixada (hoje, Ligga Arena), a decisão ficou para São Januário.

Como marcou dois gols fora de casa, o Cruz-Maltino podia empatar por 0 a 0 ou 1 a 1 para avançar – à época, ainda existia a regra do gol qualificado. E foi com susto! Afinal, Nieto colocou o Furacão na frente já aos 28′ do segundo tempo. Coube a Elton, aos 34′, complementar de cabeça cruzamento perfeito de Fagner para empatar o jogo e colocar o Vasco na semifinal.

Depois, o Vascão eliminou o Avaí e conquistou o título inédito em sua prateleira ao bater o Coritiba pelos gols fora de casa. Na ida, vitória vascaína por 1 a 0, em São Januário. Em Curitiba, o time da casa até venceu, mas por 3 a 2, com o time da Colina tirando o grito de “É campeão” da garganta.

Surra de Vasco x Athletico

Ao ser sorteado contra o Athletico, outra coincidência pode ser observada. Já que os times se enfrentam na segunda-feira (26), em São Januário, pela 23ª rodada do Brasileirão. Dessa forma, os rivais voltam a duelar três dias depois, na quinta (29), pelo jogo de ida das quartas de final, garantindo dois jogos entre si num período de quatro dias. A volta, porém, deve acontecer no dia 12 de setembro, na Ligga Arena.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.