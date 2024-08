Flamengo x Internacional (Sub-20): onde assistir e escalações

Flamengo e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 15h (de Brasília), pela 19ª e última rodada do Brasileirão Sub-20. O jogo será na Gávea. O Rubro-Negro já está classificado para as quartas da competição. No entanto, busca terminar a primeira fase em primeiro lugar. O Colorado, por sua vez, não tem mais chances de avançar.

Onde assistir

A partida entre Flamengo e Internacional terá a transmissão da FlaTV.

Como chega o Flamengo

O Flamengo vem de uma vitória fora de casa contra o Bragantino, que o deixou de vez na na briga pela liderança do campeonato. O Rubro-Negro é o atual segundo colocado, com 37 pontos. Dessa forma, precisa vencer e torcer para um tropeço do Palmeiras, que ocupa a primeira posição, com 38. A campanha do time carioca na competição, portanto, conta com 12 vitórias, um empate e cinco derrotas em 18 partidas.

Como chega o Internacional

Do outro lado, o Internacional, por sua vez, não tem mais chances de classificação para a próxima fase. O Colorado vem de um empate com o Fluminense na última rodada e, atualmente, ocupa a 15° colocação da tabela, com 18 pontos. Ou seja, são cinco vitórias, três empates e dez derrotas em 18 partidas da competição.

FLAMENGO X INTERNACIONAL

Brasileirão-Sub-20 2024 – 19ª rodada

Data-Hora: 21/8/2024, às 15h (de Brasília)

Local: Gávea, (RJ)

FLAMENGO: Dyogo Alves; Daniel Salves, Iago, Da Mata e Carbone; Jean Carlos, Adriel e Rayan Lucas; Wallace Yan, Zé Welinton e Pedro Leão. Técnico: Filipe Luís.

INTERNACIONAL: Henrique Menke; Cleiton, Pedro Kauã, João Dalla Corte, Victor Gabriel, Evertow; Luis Otavio, Anderson Yago Noal; Jhonatan Kauan e Ricardo Mathias. Técnico: Pablo Fernandez.

