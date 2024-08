Novorizontino bate Ituano e dorme na liderança da Série B

A permanência do time aurinegro no topo da tabela, contudo, depende do complemento da 22ª rodada com jogos nesta quarta.

O atacante Lucca saiu do banco de reservas para assegurar o triunfo dos donos da casa com um gol de cabeça. O Galo, por outro lado, teve um gol de Thonny Anderson anulado. Ao fim do confronto, os visitantes reclamaram acintosamente com a arbitragem.

O resultado coloca o Novorizontino com 40 pontos, alcançando de forma provisória o primeiro lugar da Série B. Para fechar a rodada na ponta, o Tigre precisa torcer para que Mirassol e Santos não vençam seus compromissos frente a Botafogo-SP e Guarani, respectivamente.

O Ituano, por sua vez, estaciona 19 pontos. É o 17ª colocado, a quatro pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Pela 23ª rodada da Segunda Divisão, o Ituano recebe o Goiás, sábado (24), às 17h, no Estádio Novelli Júnior, em Itu. Na segunda-feira, às 21h, o Novorizontino visita o Ceará na Arena Castelão, em Fortaleza.