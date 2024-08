Colo-Colo ganha de novo do Junior e avança na Libertadores

O Colo-Colo está nas quartas de final da Libertadores. Em visita ao Junior Barranquilla, no Estádio Metropolitano, os chilenos venceram de novo o time colombiano. Dessa vez, o placar foi de 2 a 1. Com o resultado, o clube de Santiago aguarda, na próxima fase, quem se classificar de River Plate e Talleres. Na ida, os bonaerenses venceram, em Córdoba, por 1 a 0.

Desde o início, a proposta do Cacique era ter a posse de bola e buscar espaços nas linhas avançadas do Junior. Algo que, em boa parte da etapa inicial, se mostrou mais efetivo do que as tentativas descordenadas do time anfitrião. E, na reta final do primeiro tempo, a solidez dos chilenos foi recompensada com 43 minutos e em grande estilo. Logo após a saída errada por parte do goleiro Santiago Mele, a bola bateu e voltou da defesa do Colo-Colo para Lucas Cepeda. Da intermediária, ele acertou um lindo chute para estufar as redes colombianas.

Porém, três minutos depois, o Junior Barranquilla evitou a desvantagem no intervalo graças a Carlos Bacca. Em ótimo passe de Didier Moreno, o centroavante mostrou sua frieza habitual e encobriu, com uma cavadinha, o goleiro Brayan Cortés.

Reagiu, mas…

Diferente da primeira parte do jogo, o ímpeto do Tiburón foi mais efetivo em acionar os lados de campo e colocar o sistema defensivo do Colo-Colo em apuros. Foi dessa forma que, já nos primeiros dez minutos, o Junior teve três incursões onde faltou precisão para finalizar. E, se do lado colombiano faltou eficiência, sobrou por parte dos visitantes. Na bola aérea, Maxi Falcón aproveitou o rebote de cabeçada que foi no travessão e, na pequena área, completou pras redes aos 28 minutos.

Para piorar a situação do Junior Barranquilla, Rafael Pérez agrediu Vicente Pizarro fora da disputa de bola e foi expulso após revisão do VAR. Assim, o time da casa não conseguiu se recuperar e o Cacique administrou a vantagem até o apito final de Anderson Daronco para avançar na Libertadores.

