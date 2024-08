Palmeiras x Botafogo: polícia trata duelo como arriscado e aumenta efetivo no Allianz

O policiamento para a partida decisiva entre Palmeiras e Botafogo, nas oitavas de final da Libertadores, terá reforço no Estádio Allianz Parque, especialmente em suas imediações. O duelo está marcado para as 21h30 (horário de Brasília).

A Polícia Militar de São Paulo considera o jogo de alto risco, principalmente devido ao clima criado entre os torcedores Leila Pereira, do Palmeiras, e John Textor, do Botafogo. No jogo realizado no Rio de Janeiro, torcedores colocaram bonecos da presidente Alviverde e de Ednaldo da CBF em uma via importante da cidade carioca.

Desse modo, a segurança ao redor do Allianz Parque contará com 400 policiais militares. Além disso, a Polícia Civil montará um esquema com policiais operacionais em torno do estádio e terá cerca de 30 membros na casa palmeirense.

A principal organizada do Palmeiras está suspensa por 30 dias, e a punição já se aplicou ao clássico contra o São Paulo, realizado no último domingo (18), também na casa palmeirense.

Em campo, o time comandado por Abel Ferreira precisa vencer por dois gols de diferença para avançar de fase. Um empate classifica o Botafogo, enquanto uma vitória por um gol do Alviverde levará o confronto para as penalidades máximas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.