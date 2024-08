Renato Gaúcho avalia queda do Grêmio na Libertadores: ‘Não estivemos bem’

O Grêmio perdeu por 2 a 1 para o Fluminense no tempo normal, nesta terça-feira (20), no Maracanã, e levou a decisão das oitavas da Libertadores para as penalidades. Mas ainda assim, foi superado nas cobranças por 4 a 2. Com isso, o Imortal está fora da competição continental. Em entrevista coletiva, Renato Gaúcho avaliou a noite gremista.

Ao ser perguntado sobre a escalação com três zagueiros e a ausência do meia Cristaldo, o técnico afirmou que não houve erro na escolha, mas que a equipe não jogou bem no primeiro tempo. Os dois gols do time carioca, aliás, saíram no primeiro tempo.

“Fizemos vários jogos com três zagueiros e conseguimos algumas vitórias e boas atuações, então não acredito que o Grêmio tenha perdido meio-campo pela escalação que coloquei em campo. Até porque tomamos um gol de bola parada e outro de contra-ataque. Mas acredito que não estivemos bem, principalmente no início do jogo. Demos espaço para o Fluminense, cometemos erros e tomamos os dois gols”, opinou o comandante.

Renato Gaúcho discute com repórter

Em determinado momento da entrevista, Renato voltou a discutir com um repórter. Isso porque não gostou da forma com a qual foi questionado sobre decisões que ele tomou durante a partida. E rebateu.

O jornalista falou de forma negativa sobre as participações de Soteldo e Martin Braithwaite no confronto. Mas Renato, ironicamente, respondeu com um questionamento.

“Você fala que Soteldo e Martin não estão bem. Então quantos jogadores coloco em campo?”, questionou. O repórter então respondeu: “Tira um zagueiro e coloca…”. Mas o técnico interrompeu a fala com uma resposta afiada:

“Então venha para o meu lugar, pega o apito e vai para beira do campo. Pede ao (presidente) Guerra o emprego. Enquanto eu estiver lá, vocês só fazem a pergunta e eu respondo para vocês”.

Ausências de Diego Costa e Nathan Fernandes

O treinador ainda justificou as ausências de Diego Costa e Nathan Fernandes, que não foram relacionados para a partida. Segundo Renato, os atacantes ficaram de fora do banco do Grêmio por motivos diferentes. Diego não estava se sentindo 100% e seria arriscado sua entrada em campo, enquanto Nathan foi por escolha do comandante.

“Diego Costa jogou praticamente os 90 minutos diante do Bahia (pelo Campeonato Brasileiro). É um jogador que estava há muito tempo parado, dois meses, e com muitas dores musculares. Se colocou à disposição, mas disse que não estava 100%. Então seria muito arriscado. Já com o Nathan, o meu grupo é grande, então eu levo de acordo com o que vou precisar na partida”, justificou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.