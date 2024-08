Botafogo vai ao Allianz Parque para manter escrita que dura 16 anos

O apego à superstição pode minimizar a ansiedade do alvinegro. Enquanto conta os segundos para a partida contra o Palmeiras, nesta quarta-feira (21), no Allianz Parque, pelas oitavas de final da Copa Libertadores, o torcedor do Botafogo reúne mais um argumento para acreditar no final feliz. Afinal, o “ganhou, passou” é a tônica das fases eliminatórias do Mais Tradicional nos últimos 16 anos. O Jogada10, na sequência, explica.

A questão é simples. Levando em consideração torneios nacionais e internacionais, neste período de bem mais do que uma década, o Botafogo, sempre que venceu, em casa, o jogo de ida do mata-mata, avançou. Na semana passada, no Estádio Nilton Santos, o Glorioso meteu 2 a 1 no Palmeiras. É, então, para deixar animado ou não? Agora, a Estrela Solitária vai a São Paulo com a vantagem do empate e com a tendência histórica na bagagem.

A última vez, aliás, que o Fogão não repetiu esta propensão foi em maio de 2008. Naquela ocasião, o time carioca venceu o Corinthians por 2 a 1, no antigo Engenhão, pelo primeiro encontro da semifinal da Copa do Brasil. Na volta, porém, os paulistas repetiram o placar e levaram a melhor nos pênaltis. De lá para cá, são 12 eliminatórias com sucesso absoluto do Alvinegro.

A propósito, 1/4 desta série exitosa é justamente na Libertadores. Assim, Colo-Colo (CHL), Olimpia (PAR) e Red Bull Bragantino não conseguiram inverter a lógica e sucumbiram diante do Botafogo.

“Nossa postura vai ser perceber que temos uma vantagem e uma eliminatória para disputar. O jogo de ida não nos garante rigorosamente nada que não seja o resultado em si. Precisamos, portanto, ser superiores em dois jogos frente a um rival muito duro e competente. Vamos nos preparar, pensar e definir a melhor estratégia. Não vamos defender e depender de resultado nenhum. Vamos demonstrar ambição, personalidade e coragem para passar. São valores inegociáveis. Nada está feito. Estamos no meio do caminho”, lembrou o técnico do Botafogo, Artur Jorge.

Quando o Botafogo larga na frente…

Setembro de 2008 – Segunda fase da Copa do Brasil – Botafogo 3 x 1 Atlético – Classificado com uma vitória por 5 a 3, fora

Julho de 2013 – Terceira fase da Copa do Brasil – Botafogo 1 x 0 Figueirense – Classificado com uma derrota por 1 a 0 e vitória por 5 a 4, nos pênaltis

Agosto de 2013 – Oitavas de final da Copa do Brasil – Botafogo 4 x 2 Atlético – Classificado com um empate por 2 a 2, fora

Janeiro de 2017 – Segunda fase eliminatória da Libertadores – Botafogo 2 x 1 Colo-Colo (CHL) – Classificado com um empate por 1 a 1, fora

Fevereiro de 2017 – Terceira fase eliminatória da Copa Libertadores – Botafogo 2 x 1 Olimpia (PAR) – Classificado com uma derrota por 1 a 0 e vitória por 3 a 1 nos pênaltis

Abril/Maio de 2017 – Oitavas de final da Copa do Brasil – Botafogo 2 x 1 Sport – Classificado com um empate por 1 a 1, fora

Fevereiro de 2019 – Primeira fase da Copa do Brasil – Botafogo 1 x 0 Defensa y Justicia (ARG) – Classificado com uma vitória por 3 a 0, fora

Março/Agosto de 2020 – Terceira fase da Copa do Brasil – Botafogo 1 x 0 Paraná – Classificado com uma vitória por 2 a 1, fora

Setembro de 2020 – Oitavas de final da Copa do Brasil – Botafogo 1 x 0 Vasco – Classificado com um empate por 0 a 0, fora

Agosto de 2023 – Oitavas de final da Copa Sul-Americana – Botafogo 2 x 1 Guarani (PAR) – Classificado com um empate por 0 a 0, fora

Março 2024 – Terceira fase eliminatória da Libertadores de 2024 – Botafogo 2 x 1 Bragantino – Classificado com um empate por 1 a 1, fora

Maio de 2024 – Terceira fase da Copa do Brasil de 2024 – Botafogo 1 x 0 Vitória – Classificado com um triunfo por 2 a 1, fora

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.