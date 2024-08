Thiago Silva exalta torcida do Fluminense e provoca: ‘Tem time que não coloca 40 mil’

O Fluminense garantiu a classificação para as quartas da Libertadores ao bater o Grêmio por 4 a 2, nos pênaltis, diante de mais de 46 mil torcedores, no Maracanã. Logo após o triunfo, Thiago Silva, autor de um dos gols da vitória por 2 a 1 no tempo normal, exaltou a torcida tricolor e fez uma provocação sem citar nomes.

“A torcida tem uma importância grande. Eu já ouvi tantas coisas aqui na minha volta. Torcida de pagode, torcida disso, daquilo, mas tem time que está lá na frente que não coloca 40 mil no estádio. Nossa está lá embaixo há algum tempo e coloca 50, 40, 45 (mil). A gente sabe a importância que eles têm, e eles sabem também. Quando eles jogam da forma que estão jogando ultimamente a gente tem tudo para sair dessa situação”, disse.

Papel de liderança e cobrança de pênalti

O público presente foi de 46.757 pessoas, sendo 43.540 pagantes, para uma renda de R$ 1.809.068,50, no Maracanã. O defensor, por sinal, abriu o placar aos 13 minutos, de cabeça, e exerceu, ao longo da partida, o papel de liderança, ao orientar os companheiros o tempo todo. Nas cobranças de pênaltis, foi lá e deixou o dele.

“Nos pênaltis, todo mundo sabe que não é a minha principal característica, mas como ele perguntou se eu estava pronto para bater, eu falei: “Eu acho que esse é o meu momento, eu bato sem problema nenhum”. Coisa que já aconteceu em alguns episódios passados que eu não estava bem para bater. Hoje eu falei “é a minha oportunidade, acho que o Papai do Céu não vai fazer isso comigo”, explicoi.

“A gente já tem uma vivência grande em futebol, já vivi muito. Nesse nível de competição, o detalhe faz a diferença. Assim como fez lá no jogo de ida. Aí a gente tem que correr dobrado aqui para poder reverter. Eu procuro prevenir o nosso erro. Errou, a gente está bem posicionado. Eu chego a ser chato, eu sei. Tenho certeza de que essa noite eles vão dormir com Thiago Silva na cabeça, porque eu grito muito, procuro estar sempre atento nos pequenos detalhes”, concluiu,

Olho na agenda

Com a classificação, o Fluminense terá pela frente, nas quartas, o Atlético-MG, que eliminou o San Lorenzo ao vencer por 1 a 0, na Arena MRV. O Galo, aliás, é justamente o próximo adversário pelo Campeonato Brasileiro. O confronto acontece no sábado (24), às 21h (de Brasília), no Mineirão, pela 24ª rodada.

