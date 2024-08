São Paulo quebra cabeça e tenta encontrar substituto de Ferreira

O São Paulo ganhou uma grande dor de cabeça, após o atacante Ferreira deixar o gramado do Allianz Parque com dores. Em exames, o jogador foi detectado com uma lesão no tendão do quadríceps da coxa esquerda e deve ficar fora por pelo menos dois meses. Assim, surge a dúvida de quem vai substituí-lo no time titular do Tricolor.

Ferreira vinha sendo um dos principais jogadores da equipe nos últimos jogos. Assim, Zubeldía não terá um dos seus principais atletas de velocidade nas oitavas de final da Libertadores e nas quartas de final da Copa do Brasil, precisando encontrar o substituto perfeito durante este período.

A opção que menos mexeria na formação da equipe seria a entrada de Rodrigo Nestor. Titular durante boa parte do ano passado, o jogador começou 2024 com uma lesão e demorou para voltar a se firmar. Acostumado a jogar justamente pelo lado esquerdo, o meio-campista deixaria todos os outros jogadores em suas posições. Contudo, não tem as mesmas características de Ferreira. Afinal, enquanto o atacante é destro e abusa da sua velocidade, o camisa 11 é canhoto e é mais técnico.

Outro jogador na disputa é Michel Araújo, que também costuma jogar pelo lado direito. Contudo, este deve revezar com Welington na lateral esquerda, muito por conta das poucas opções que o São Paulo tem para o setor.

São Paulo pode ter alteração na formação

Outra possibilidade seria a entrada de Wellington Rato ou Erick. Os dois jogadores também são canhotos, mas costumam atuar pelo lado direito. Desta maneira, Lucas precisaria ser deslocado para a esquerda, algo que Zubeldía não descarta para os próximos jogos.

No ano passado, Wellington Rato também foi titular em boa parte da temporada, mas neste ano sofreu com lesões. Ele costumava jogar pelo lado direito, com Lucas mais centralizado, e Luciano era banco. Agora, pode retomar o espaço que perdeu nesta sequência.

Sem definir um substituto para Ferreira ainda, o São Paulo encara o Nacional-URU nesta quinta-feira (22), às 19h, no Morumbis, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores.

