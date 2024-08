Pedro Naressi projeta disputa dos playoffs da Liga Europa pelo Ludogorets

O Ludogorets iniciará sua jornada nos playoffs da Europa League. Assim, a equipe da Bulgária recebe o Petrocub, da Moldávia, pelo jogo de ida, em busca de um lugar na fase de liga da competição europeia. Para o confronto, que acontece nesta quinta-feira (22), às 15h (de Brasília),o volante Pedro Naressi deve estar novamente à disposição.

Desde 2022 na equipe búlgara, o volante, que no Brasil atuou por equipes como Ceará, Sport e Red Bull Bragantino, almeja disputar sua segunda edição de Europa League pelo clube. Além disso, o camisa 30 fez parte do elenco que disputou a Conference League na última temporada.

“É um jogo importante para nossas metas na temporada. Temos esse objetivo de disputar a Europa League, e precisamos largar com um bom resultado neste jogo de ida, na nossa casa, para seguirmos fortes para chegarmos nesse objetivo”, disse Pedro.

O jogador comentou sobre os duelos decisivos de mata-mata para o Ludogorets no início do calendário do futebol europeu. Ele também afirmou que a equipe tem trabalhado muito para sair com a classificação para a próxima fase da Europa League.

“Tem sido um início de temporada bem movimentado, com várias decisões em sequência. Mas sabemos que a exigência do futebol europeu é alta e para estar nas competições de grande nível, precisamos estar preparados. Nosso grupo tem trabalhado muito e focado, e espero que possamos fazer uma grande eliminatória e confirmar essa vaga na fase de liga”, concluiu.

