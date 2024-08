Palmeiras não vence no Allianz, em mata-mata de Libertadores, há dois anos

“É na nossa casa, nosso ambiente, vamos aproveitar o fator casa também para avançar à próxima fase”.

A frase dita por Abel Ferreira após a derrota para o Botafogo por 2 a 1, no Nilton Santos, pelo duelo de ida das oitavas de final da Libertadores, virou um mantra no Palmeiras. Jogadores e torcida apostam no Allianz Parque para o Verdão inverter o resultado e avançar na Libertadores. Contudo, o retrospecto recente mostra que a casa alviverde não vem sendo um diferencial para a equipe.

O Palmeiras não vence um jogo eliminatório de Libertadores, dentro de sua casa, há dois anos. A última vitória foi a goleada por 5 a 0 sobre o Cerro Porteño, do Paraguai, em julho de 2022, pelas oitavas de final daquele ano. Desde então, foram cinco empates e duas eliminações na conta do Verdão.

Nas quartas de 2022, o empate com o Atlético-MG terminou com classificação nos pênaltis, mas um novo empate com o Athletico Paranaense resultou em eliminação nas semifinais. Afinal, a equipe perdeu para o Furacão no jogo de ida.

Já em 2023, duas igualdades por 0 a 0 contra o Atlétic0-MG novamente e com o Deportivo Pereira, da Colômbia, classificaram o Palmeiras. Mas um novo empate, desta vez, por 1 a 1, contra o Boca Juniors, resultou em mais uma eliminação, desta vez nos pênaltis.

Como a equipe costuma fazer algumas das melhores campanhas da fase de grupos, também ganha a vantagem de decidir muitos confrontos em casa. Mas este retrospecto não tem significado sucesso recentemente.

Palmeiras não consegue se sobressair em outras competições

Aliás, o Palmeiras também não vem se dando bem em nenhum duelo eliminatório, jogando em casa. Afinal, além da Libertadores, a Copa do Brasil também traz resultados negativos no Allianz Parque.

Em 2021, por exemplo, o Verdão venceu o CRB fora de casa, por 1 a 0, mas acabou perdendo pelo mesmo placar no Allianz Parque. Nos pênaltis, os alagoanos levaram a melhor. Já em 2022 e 2023, o Palmeiras foi eliminado duas vezes seguidas para o rival São Paulo, com ambos os jogos decisivos acontecendo diante do torcedor palestrino.

Por fim, em 2024, o Palmeiras até chegou a vencer o Flamengo por 1 a 0. Contudo, a derrota por 2 a 0, no Maracanã, resultou na eliminação alviverde.

Após vencer o jogo de ida por 2 a 1, no Nilton Santos, na semana passada, o Botafogo entra em campo hoje com a vantagem. Basta um empate para a avançar às quartas de final da Libertadores. Em caso de vitória do Palmeiras por um gol de diferença, haverá decisão por pênaltis. Triunfo por dois ou mais gols dá a vaga ao Verdão.

