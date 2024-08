Martinelli iguala Fred como líder em jogos do Fluminense em Libertadores

Do atual elenco, o volante André com 26 jogos, o goleiro Fábio e o meia Jhon Arias com 25, e o meia Paulo Henrique Ganso com 24, são os jogadores que também estão bem colocados nesta lista.

Olho na agenda

Com a classificação, o Fluminense terá pela frente, nas quartas, o Atlético-MG. O Galo, aliás, é justamente o próximo adversário pelo Campeonato Brasileiro. Por fim, o duelo acontece no sábado (24), às 21h (de Brasília), no Mineirão, pela 24ª rodada.