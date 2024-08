Postagem apagada de Rodrygo repercute na Espanha e gera enquete

A publicação apagada por Rodrygo sobre seu papel junto ao trio Bellingham, Mbappé e Vini Jr (BMV) no Real Madrid repercutiu na Espanha. O questionamento do brasileiro acabou virando capa de jornal e debates em programas de TV no país europeu. O destaque principal foi sobre a personalidade do atacante, elogiada pela mídia do país.

Rodrygo em ação pelo Real Madrid – Foto: AFP via Getty Images

Principal jornal esportivo da Espanha, o Marca estampou o camisa 11 em sua manchete.

“Com o R”, destaca o diário, que fala sobre o pedido de Rodrygo pela sua valorização e relevância dentro do elenco.

Já o diário As destacou a boa estreia do brasileiro no Campeonato Espanhol – marcou o gol merengue – e que a atuação o deixou fortalecido junto ao grupo.

O programa de TV Chiringuito de Jugones, bastante popular pelos debates esportivos na Espanha, realizou uma enquete nas ruas de Madri para saber sobre o melhor apelido para o ataque do Real Madrid. Entre os termos citados, “quarteto fantástico” e “os Quatro Reis” apareceram com destaque. Postagem de Rodrygo sobre ataque do Real Madrid