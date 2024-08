Flamengo divulga lista de relacionados para a final do Mundial Sub-20

O Flamengo divulgou, na tarde desta quarta-feira (21), a lista de relacionados para a final do Mundial de Clubes Sub-20. Para enfrentar o Olympiacos, da Grécia, o técnico Filipe Luís contará com Lorran, Matheus Gonçalves, Shola e Dyogo Alves, jogadores que estavam treinando com o time principal. A partida será no sábado, às 16h (de Brasília), no Maracanã.

Dos nomes citados anteriormente, a dúvida fica por conta de Lorran. Afinal, o Garoto do Ninho viajará com o profissional para a Bolívia, para decidir a vaga para as quartas de final da Libertadores, na quinta-feira. Já no domingo, também estará à disposição do técnico Tite, para o confronto com o RB Bragantino.

Confira a lista de relacionados do Flamengo

Goleiros: Dyogo Alves, Lucas Furtado e Caio Barone

Laterais-direitos: Daniel Sales, Gusttavo e Lucyan

Zagueiros: Iago, Carbone, Da Mata e João Victor

Laterais-esquerdos: Zé Welinton

Meio-campistas: João Alves, Jean Carlos, Rayan Lucas, Caio Garcia e Lorran

Atacantes: Adriel, Matheus Gonçalves, Shola, Wallace Yan, Victor Silva e Felipe Teresa

