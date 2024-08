Botafogo anuncia contratação de promessa do futebol francês

Mais um reforço! O Botafogo anunciou, no início da tarde desta quarta-feira (21), a contratação do meia Mohamed El Arouch, de apenas 20 anos. O jogador francês assinou com o clube carioca em definitivo por duas temporadas, ou seja, até junho de 2026. Promessa do Lyon, ele fez quase toda sua carreira na equipe gaulesa.

Lyon e Botafogo estão sob o mesmo guarda-chuva da holding do sócio majoritário da SAF do Glorioso, John Textor. Dessa forma, o francês chega em uma espécie de “intercâmbio”. O jogador é meia de origem, mas também pode atuar como segundo volante e como ponta-esquerda.

O meia já estava no Rio de Janeiro desde o início do mês e já havia sido integrado ao elenco. No entanto, ainda aguardava a assinatura oficial para ser apresentado.

El Arouch é francês, com descendência marroquina. Com lesões, na temporada passada, realizou apenas um jogo pelo time principal do Lyon. Assim, acabou parando na equipe B, onde atuou em seis partidas. A vinda para o Brasil foi uma sugestão de Textor e o meia gostou da ideia. Ele vê o Botafogo como uma grande chance de dar uma reviravolta na carreira após um período de instabilidade no clube francês.

Dessa forma, o jogador chega como o quinto reforço do Alvinegro nesta janela de transferências. Visto que além do meia, o volante Allan, o apoiador Thiago Almada e os atacantes Igor Jesus e Matheus Martins já estão no clube.

