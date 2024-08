Messi e Suárez voltam a curtir dia de folga juntos nos EUA

Lionel Messi e Luis Suárez voltaram a reunir suas respectivas famílias durante um passeio nos EUA. A dupla, atualmente no Inter Miami, curtiu momentos em um iate na Flórida, estado da região sudeste do país norte-americano.

Em sua conta no Instagram, o atacante uruguaio compartilhou os registros junto aos amigos.

“Desfrutando de ótimos momentos com a família e amigos!” escreveu Suárez na publicação, que conta com fotos junto a esposa Sofía Balbi e seus três filhos, além de um registro com Messi e Antonela Roccuzzo, esposa do craque argentino.

Este não foi o primeiro passeio em grupo das famílias de Messi e Suárez. No final de julho, após a Copa América, os casais desfrutaram de um passeio de barco pela baía de Miami, na Flórida, Além das esposas, o momento de lazer reuniu também amigos.

As famílias dos jogadores são amigas há anos, desde os tempos em que ambos atuavam juntos no Barcelona. A relação foi mantida desde então. O reencontro de Messi e Suárez no clube da MLS ajudou a fortalecer ainda mais os laços.

