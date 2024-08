Wendel Silva aparece no BID e já pode estrear pelo Santos

O atacante Wendel Silva teve seu nome registrado no Boletim Informativo Diário da CBF e já pode estrear com a camisa do Santos. Contudo, ele não estará à disposição do técnico Fábio Carille para o duelo contra o Guarani nesta quarta-feira (21), no Brinco de Ouro, pela 22° rodada da Série B, do Campeonato Brasileiro.

Isso porque Wendel Silva ainda teve seu primeiro contato com o time titular na terça-feira (20) e ainda precisa readquirir ritmo de jogo. O atacante não entra em campo desde o final de maio, quando ainda defendia o Porto B. Assim, ele deve aprimorar sua forma física antes de fazer sua estreia.

A expectativa é que ele esteja em campo no próximo final de semana, contra o Amazonas, na Vila Belmiro, pela 22° rodada da Série B, do Campeonato Brasileiro. Tudo vai depender de como ele vai estar durante a semana e se vai reagir bem aos treinamentos com o restante do elenco.

O centroavante é formado nas divisões de base do Flamengo. Em seguida, acabou indo atuar no futebol português e por lá estava até chegar ao Santos. Wendel Silva tem 1,80m e é destro.

Na última temporada, o jogador atuou pelo Porto B na II Liga e na Taça de Portugal, e terminou como artilheiro da equipe, com 18 gols em 31 partidas disputadas. Assim, foi um dos destaques da equipe.

Além de Wendel Silva, o Santos já contratou o atacante Billy Arce, que também já está treinando com os companheiros no CT Rei Pelé. Mas também não tem previsão de estreia.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.