Du Queiroz tem fratura no dedo e vira desfalque no Grêmio

Eliminado nos pênaltis na Libertadores pelo Fluminense, o Grêmio ganhou também um desfalque para a sequência do Brasileirão. Afinal, o volante Du Queiroz quebrou um dedo do pé esquerdo e ficará fora de ação por, pelo menos, duas semanas, segundo o “ge”.

O jogador não viajou para o duelo contra o Tricolor carioca na última terça (20), no Maracanã, por conta do problema no pé. Ele postou nas redes sociais uma imagem do tratamento.

Du Queiroz lesionou-se na derrota por 2 a 0 para o Bahia, no último sábado. Ele deixou o campo mancando ao fim da partida. O Grêmio, por sua vez, ainda não divulgou informações sobre o problema físico do volante.

Dessa maneira, Du Queiroz é desfalque certo para os próximos jogos do Brasileirão, única competição que o Grêmio disputa até o fim da temporada, após eliminação nos pênaltis nas oitavas de final da Copa do Brasil (para o Corinthians) e da Libertadores (Fluminense).

No domingo, o Imortal visita o Criciúma, no Heriberto Hulse, às 16h (de Brasília), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Grêmio ocupa a modesta 15ª colocação do Brasileirão, com 24 pontos, a dois da zona do rebaixamento. Contudo, o Tricolor tem dois jogos a menos que a maioria dos rivais.

