Rivaldo elogia Fortaleza, que pode avançar às quartas da Sul-Americana

O Fortaleza terá um imenso desafio contra o Rosário Central (ARG), nesta quarta-feira (21), por vaga nas quartas de final da Sul-Americana.

E o pentacampeão Rivaldo, embaixador da Betfair, falou ao site da casa de apostas sobre como a equipe comandada pelo técnico Juan Pablo Vojvoda deve se portar para avançar. Na ida, empate por 1 a 1 na Argentina, com o Tricolor passando, então, com uma simples vitória na Arena Castelão.

“A equipe não pode ir achando que o jogo está ganho por atuar dentro no Castelão, ou que vai ser algo fácil sair como classificado, porque nessas competições todos os jogos são complicados. Seja no Brasileirão ou na Sul-Americana, eles precisam encarar com responsabilidade para se classificar e continuar forte. São oito vitórias consecutivas, isso deixa o time bem confiante para os desafios que vêm pela frente”, disse Rivaldo.

O penta também comentou sobre a evolução do Tricolor da Pici. Dessa forma, ele destacou como o Fortaleza vem equilibrando os bons resultados em campo, fazendo a mudança de projeção do clube, que anos atrás figurava entre a Série B e C do futebol brasileiro.

“Eles estão tirando muito bom proveito disso neste momento. Liderar o Nacional é difícil e eles conseguiram. Eles precisam manter os pés no chão e seguir com o bom trabalho que colocou o Fortaleza nesta situação tão positiva e confortável”, afirmou.

Reestruturação é ponto-chave no Fortaleza

Não é de hoje que o Fortaleza vem demonstrando seu sucesso no futebol brasileiro, conquistando cada vez mais espaço entre os grandes clubes. Após passar por um período de martírio, onde figurou entre as Séries B e C do Brasileiro, aliás, hoje, o Tricolor vive um bom momento: vice da Sul-Americana em 2023, a equipe do nordeste está na segunda colocação do nacional e disputa as oitavas de final da Sula.

Ao tornar-se SAF, o Fortaleza transformou-se num dos clubes mais estruturados do Brasil. A mudança que elevou o patamar do time começou em 2017, dez anos depois da sua última aparição na Série A do Brasileiro. Rivaldo elogia, então, o clube cearense.

“O time está em um bom momento e isso é sempre bom. Seja no Brasileirão ou Sul-Americana, o estádio vai estar sempre cheio de torcedores para apoiar a equipe que vive uma ascensão muito boa nestes últimos anos. A gestão do clube está fazendo a diferença para esta evolução técnica”, concluiu Rivaldo.

