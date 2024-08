Coutinho pode voltar ao Vasco antes do esperado

O meia Philippe Coutinho tem boas chances de voltar aos relacionados já no próximo compromisso do Vasco na temporada, contra o Athletico, na segunda-feira (26), pelo Brasileirão. Fora desde o dia 5 de agosto por conta de uma lesão muscular na coxa esquerda, o craque pode ter o retorno antecipado.

Segundo o “ge”, em publicação desta quarta-feira (21), o craque se recupera bem da contusão e, assim, pode voltar antes mesmo do prazo de quatro semanas. A resposta sairá ainda nesta semana, já que, ainda de acordo com o portal, os treinos dos próximos dias serão cruciais para determinar seu retorno.

Coutinho já treina no campo e espera-se que volte às atividades com o restante do grupo ainda nesta semana. Assim, caso não haja restrições, ele deverá ter liberação para atuar contra o Furacão. Ele já tem quatro jogos desde que retornou ao Vasco, sendo três pelo Brasileiro e um pela Copa do Brasil, ainda sem participar de gols.

O jogo contra o Athletico é em São Januário, na segunda, às 21h (de Brasília). O confronto, válido pela 24ª rodada do Brasileirão, antecede outro duelo contra os próprios paranaenses, mas pela Copa do Brasil. Ainda que a CBF não tenha marcado a data, espera-se que o jogo seja na quinta (29), novamente em São Januário.

