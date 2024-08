Flamengo avança por Alcaraz e inclui Victor Hugo na negociação

Após o retorno de Michael, o Flamengo está perto de acertar mais um reforço para a temporada nesta janela de transferências. O clube conseguiu avançar nas negociações por Carlos Alcaraz, do Southampton. Para isso, Victor Hugo, do Rubro-Negro, também entrou no acordo.

Os ingleses aumentaram o valor para liberar Alcaraz e pediram 25 milhões de euros. No entanto, o clube carioca insistiu nos 18 milhões de euros que foram oferecidos na primeira proposta. Assim, conseguiu ter um retorno positivo, o que fez as negociações avançarem com uma condição: o clube inglês queria um jogador do Flamengo.

O Southampton, portanto, mostrou o interesse na inclusão do meia Victor Hugo ou do zagueiro Iago. O Rubro-Negro, por sua vez, aceitou incluir o meia no acordo. Além do jogador ter interesse em viver sua primeira experiência internacional na Premier League – e já estava na mira de outro clube inglês -, as conversas com os representantes do atleta foram positivas.

A negociação ainda está em andamento, mas parece que vai ter um final feliz. A janela de transferências do meio do ano ficam abertas até o dia 2 de setembro. Os clubes precisam acertar alguns trâmites para finalizar as contratações.

Carloz Alcaraz começou a jogar futebol profissionalmente no Racing. E, em janeiro de 2023, seguiu para a Europa, para atuar no clube inglês. Um ano depois, foi por empréstimo para a Juventus, na Itália, onde fez 12 jogos. Ele não fez gol e deu uma assistência. O jogador retornou para a Inglaterra em junho de 2024. Além disso, o jogador atuou em dois jogos da seleção argentina, em 2023, sob o comando do treinador Lionel Scaloni. Ele não chegou a balançar as redes.

