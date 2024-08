Internacional e RB Bragantino avançam às quartas do Brasileirão Feminino. Veja os resultados!

As quartas de final do Brasileirão Feminino foram definidas nesta quarta-feira (21). Com os resultados da última rodada, Cruzeiro, Grêmio, Internacional e RB Bragantino juntaram-se a Corinthians, Ferroviária, São Paulo e Palmeiras, que já estavam classificados.

O Internacional venceu o Santos, já rebaixado, por 6 a 2. A equipe gaúcha terminou essa fase da competição na sétima posição.

Já o RB Bragantino bateu o Cruzeiro, quinto colocado, por 2 a 1, e ficou com a última vaga. O Massa Bruta saiu na frente, sofreu o empate e, posteriormente, chegou ao gol de classificação.

Flamengo fora da próxima fase

O Flamengo venceu a Ferroviária (segunda colocada) por 1 a 0, com um bonito gol de Crivelari. Entretanto, o resultado do RB Bragantino tirou o Mais Querido da competição.

Veja os resultados da última rodada

Botafogo 2 x 2 América-MG

RB Bragantino 2 x 1 Cruzeiro

Internacional 6 x 2 Santos

Flamengo 1 x 0 Ferroviária

Corinthians 3 x 1 Avaí/Kindermann

Real Brasília 1 x 1 Fluminense

Atlético 0 x 4 Palmeiras

São Paulo 4 x 0 Grêmio

Veja como ficaram os confrontos das quartas

Corinthians x RB Bragantino

Ferroviária x Internacional

São Paulo x Grêmio

Palmeiras x Cruzeiro

