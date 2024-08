Grêmio: Nathan diz que entrou ‘frio’ para bater pênalti e ‘rebate’ Renato Gaúcho

O Grêmio foi eliminado nos pênaltis nas oitavas de final da Copa do Brasil e da Libertadores. Nas duas ocasiões, chamou a atenção que o técnico Renato Gaúcho colocou um jogador no fim da partida “apenas” para cobrar penalidade. Contudo, por fatalidade, os dois desperdiçaram, contribuindo para a queda do Imortal nos mata-matas. Resta, agora, somente o Campeonato Brasileiro para disputar até o fim da temporada.

Contra o Corinthians, pela Copa do Brasil, foram dois empates em 0 a 0. Nas penalidades, Edenilson foi chamado para entrar já na reta final e bateu o pênalti para fora. Ele não foi o único a desperdiçar naquele momento.

Já diante do Fluminense, na última terça-feira, o cenário foi semelhante. Nathan entrou faltando pouco tempo na derrota por 2 a 1 (na ida, o Grêmio havia vencido pelo mesmo placar) e, desta vez, parou no goleiro Fábio. Cristaldo foi outro a perder a sua cobrança.

Na zona mista, Nathan, por sua vez, afirmou que teve dificuldade por ter entrado “frio” no jogo e não ter tocado na bola. Contudo, anteriormente, em entrevista coletiva após a partida, Renato Gaúcho havia descartado influência deste ponto no erro do jogador.

Renato e Nathan divergem no Grêmio

“O jogador fica aquecendo o tempo todo. Aquece antes, no intervalo e durante o segundo tempo. O jogador não entra frio. Entra quente. Bateu, procurou fazer o gol, mas errou. Não existe. Jogador a todo momento está aquecendo”, afirmou o treinador do Imortal.

O camisa 14, por sua vez, tem posição distinta à de seu treinador. Segundo Nathan, ficar poucos minutos em campo atrapalhou na hora de cobrar o seu pênalti.

“Renato me chamou faltando dois minutos e eu acabei nem tocando na bola. Mas é continuar trabalhando para tirar o Grêmio dessa situação no Brasileiro. Acho que não é nem questão da pressão. Entrar frio para bater o pênalti prejudicou um pouco. Mas faz parte do futebol. Tentei, fui corajoso e assumo também de ter errado”, garantiu o meia.

Sem as copas, o Grêmio se volta exclusivamente para a disputa do Campeonato Brasileiro. A equipe ocupa a modesta 15ª colocação do Brasileirão, com 24 pontos, a dois da zona do rebaixamento. Contudo, o Tricolor tem dois jogos a menos que a maioria dos rivais.

No domingo, o Imortal visita o Criciúma, no Heriberto Hulse, às 16h (de Brasília), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

