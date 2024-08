Brasileirão Sub-20: Palmeiras vence e avança em 1º; veja cruzamentos

O Palmeiras confirmou o favoritismo, derrotou o Cruzeiro por 3 a 1 nesta quarta-feira (21) e avançou em primeiro lugar no Brasileirão Sub-20. O Verdão marcou com Thalys, João Victor e Allan. Henrique Silva descontou para a Raposa já no final a partida. Apesar da derrota em Santo André (SP), a equipe mineira também passou para as quartas de final, mas com a sexta melhor campanha.

Flamengo com time B

O Verdão somou 41 pontos em 19 rodadas (são 20 equipes, que se enfrentam em turno único). Já o o Cruzeiro fechou a primeira fase com 32 pontos. O segundo lugar na primeira fase do BR Sub-20 ficou com o Flamengo. O Rubro-Negro, por sua vez, empatou em 2 a 2 com o Internacional, no Rio. O Colorado abriu 2 a 0, com gols de Alexsandro e Gabriel Amaral, mas o Rubro-Negro buscou o empate graças aos tentos de Luis Aucélio e Germano. O Inter está eliminado.

O Flamengo, aliás, jogou com time B, afinal, já estava classificado. Além disso, o Rubro-Negro poupou-se para a final do Mundial da categoria, contra o Olympiacos (GRE), neste sábado (24), no Maracanã.

A terceira posição ficou com o Grêmio, que somou 37 pontos. Na cidade de Eldorado do Sul, o Tricolor Gaúcho fez 2 a 1 no Cuiabá, com gols de Guga e Lian. Dourado marcou para o Dourado (sem trocadilhos). O Cuiabá está eliminado.

Athletico-PR goleia

O destaque da última rodada ficou por conta do Athletico-PR: 35 pontos. O Furacão recebeu o Corinthians e enfiou 5 a 0, com três de Emersonn. Caio, contra, e Lucas Marezi fecharam o placar. O Timão terminou entre os quatro últimos, mas não caiu, pois não há rebaixamento na competição. Aliás, os times são definidos através do ranking da CBF.

Chaveamentos

Nas quartas de final, o primeiro enfrenta o oitavo lugar; o segundo enfrenta o sétimo e daí em diante. São apenas jogos de ida, com o mando para quem teve a melhor campanha.

1) Palmeiras | 41 pontos

2) Flamengo | 38

3) Grêmio | 37

4) Athletico | 35

5) Goiás | 33

6) Cruzeiro | 32

7) Fortaleza | 32

8) Santos | 28

Resultados da 19ª rodada

Flamengo 2 x 2 Internacional

Santos 2 x 1 Goiás

Atlético-GO 1 x 1 Botafogo

Fluminense 1 x 2 São Paulo

Athletico-PR 5 x 0 Corinthians

Palmeiras 3 x 1 Cruzeiro

América-MG 0 x 1 Bahia

Grêmio 2 x 1 Cuiabá

Fortaleza 0 x 0 Bragantino

Atlético-MG 1 x 0 Ceará

