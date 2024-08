Presidente do River Plate encerra rumores sobre James Rodríguez

O presidente do River Plate, Jorge Brito, encerrou o sonho do torcedor de ver James Rodríguez atuando pelo clube. Nesta quarta-feira (21), dia que o time entra em campo por vaga nas quartas de final da Libertadores, o mandatário negou os rumores envolvendo o colombiano e os Milionários.

Na chegada ao museu do clube, no Más Monumental, o mandatário respondeu ao jornalista Pablo Sager, da Directvsports, da Argentina, sobre o assunto. Sucintamente, Brito encerrou o mistério acerca do jogador de 33 anos, sem clube desde que rescindiu com o São Paulo.

“Não, de jeito nenhum”, limitou-se.

Apesar do balde de água fria no sonho em particular de contar com James, o torcedor do River Plate tem motivos para comemorar, aliás. Afinal, já são sete contratações de bom nível para o restante da temporada, além do retorno do técnico e ídolo Marcelo Gallardo.

São eles: Jeremías Ledesma (goleiro, ex-Cádiz), Fabricio Bustos (lateral-direito, ex-Inter), Germán Pezzella (zagueiro, ex-Bétis), Federico Gattoni (zagueiro, ex-Sevilla), Marcos Acuña (lateral-esquerdo, ex-Sevilla e campeão do mundo com a Argentina), Franco Carboni (lateral-esquerdo, ex-Inter de Milão) e Maxi Meza (meia, ex-Monterrey).

O River Plate joga nesta quarta por vaga nas quartas de final da Libertadores. Enfrenta, às 21h30 (de Brasília), o Talleres, também da Argentina, pelas oitavas de final. Para avançar, precisa apenas de um empate, já que venceu o jogo de ida, em Córdoba, por 1 a 0.

