Braga x Rapid Wien: onde assistir e escalações

O último mata-mata antes da primeira fase da Liga Europa começa a ser disputado nesta quinta-feira (22). Em Portugal, o Braga recebe o Rapid Wien, da Áustria, às 16h30 (de Brasília), pelo jogo de ida do playoff da segunda maior competição de clubes do futebol europeu.

Como chega o Braga

Após vitórias difíceis contra Servette e Boavista, Carlos Carvalhal, que assumiu o comando após a rápida saída de Daniel Sousa, enfrenta seu maior desafio no início da temporada, que pode garantir uma vaga na Liga Europa.

No entanto, o time terá que superar alguns desfalques para este primeiro duelo decisivo no playoff. Moutinho, Paulo Oliveira e Niakaté, todos lesionados, estão fora da partida. Além disso, Banza, com questões disciplinares, também será ausência. Por fim, o goleiro Matheus, que se recupera de lesão, aparece como dúvida.

Como chega o Rapid Wien

Por outro lado, o clube austríaco vive bom momento na temporada e chega embalado para surpreender o Braga. Isto porque a equipe vem de sete vitórias nos últimos oito jogos disputados.

A boa notícia é que o técnico Robert Klauss não terá desfalques de última hora para essa partida.

Braga x Rapid Wien

Playoff da Liga Europa – Jogo de ida

Data e horário: quinta-feira, 22/08/2024, às 16h30 (de Brasília)

Local: Estádio Municipal de Braga, em Portugal.

Braga: Hornicek; Mendes, Robson, Arrey Mbi, Marín; Zalazar, Carvalho; Fernandes, Horta, Bruma; Fernández. Técnico: Carlos Carvalhal.

Rapid Wien: Hedl; Bolla, Hoffman, Raux Yao, Bockle; Sangaré, Grgic; Seidl, Jansson; Beljo, Burgstaller. Técnico: Robert Klauss.

Onde assistir: O jogo não terá transmissão para o Brasil.

