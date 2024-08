Torcedor do Atlético faz gestos racistas contra San Lorenzo; clube busca identificação

Um torcedor do Atlético foi flagrado fazendo gestos racistas para os torcedores do San Lorenzo após a partida entre os times na noite da última terça-feira (20) na Arena MRV. O Galo, aliás, se classificou ao vencer o time argentino, por 1 a 0, com gol de Rodrigo Battaglia.

O secretário-geral do San Lorenzo, Pablo García Lago, fez postagem com o vídeo e a imagem rapidamente viralizou. Assim, ele usa as redes sociais para cobrar uma postura da Conmebol.

“Conmebol, isso não é racismo? Esperamos o mesmo tratamento e sanções que foram aplicadas ao clube do qual sou secretário até hoje. O vídeo gravado a partir do box cedido pelo Atlético Mineiro.”

García Lago, no entanto, também criticou o tratamento recebido pela torcida argentina.

“É vergonhoso o tratamento que a diretoria do Atlético-MG e, como sempre, a polícia brasileira dispensam aos torcedores argentinos. Não podemos normalizar isso. Libertadores e Conmebol, depois aplicam multas severas, mas para nós, nada muda.”

Posição do Atlético

Em resposta, o Atlético afirmou, em nota oficial, que está empenhado em identificar o torcedor responsável pelos gestos racistas e está colaborando com a polícia nas investigações.

Comunicado sobre gestos racistas no jogo de ontem O Galo é preto e branco! Não admitimos condutas racistas, muito menos dentro da nossa casa! A equipe de segurança da Arena MRV já trabalha junto à inteligência das polícias para identificar o torcedor que aparece fazendo gestos… pic.twitter.com/PcY5n6OxG7 — Atlético (@Atletico) August 21, 2024

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.