Cristiano Ronaldo lança canal no Youtube e já bate recorde

Cristiano Ronaldo divulgou, nesta quarta-feira, um canal pessoal no Youtube. O atacante tem o objetivo de dividir um pouco da vida com os fãs e mostrar um outro lado do jogador que todos conhecem. Batizado de “UR Cristiano”, trocadilho que em português seria “você é Cristiano”, o projeto bateu o o recorde do Youtube, como o mais rápido a bater um milhão de inscrições.

O canal já está no ar com nove vídeos disponíveis e mais de 1.8 milhão de seguidores. A marca do milhão foi batida pouco tempo depois do lançamento, exatamente cinco horas e meia mais rápido do que o antigo dono do recorde.

O “SIUUU” também aparece no primeiro vídeo de divulgação do canal. Ao fazer o pedido para que os internautas se inscrevam e acompanhem as novidades do perfil, CR7 os convida a “SIUUUnscrever”.

A vida pessoal de Ronaldo, aliás, também faz parte do canal. Três dos nove vídeos já compartilhados são ao lado de Georgina Rodríguez, modelo e empresária com quem o craque tem gêmeos. Os dois revelam segredos do casamento e prometem mostrar ao público o lado mais verdadeiro do casal.

