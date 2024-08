Escobar comemora primeiro gol, mas lamenta desatenção no fim

Escobar marcou o primeiro gol com a camisa do Santos, mas deixou o campo com sabor amargo. O Peixe saiu na frente do Guarani, mas sofreu o empate no fim, nesta quarta-feira (21), no Brinco de Ouro, pela 22ª rodada da Série B do Brasileirão. Dessa forma, perdeu a liderança. O lateral-esquerdo lamentou o resultado.

“Feliz pelo primeiro gol, por ajudar a equipe e ao clube. Sabor amargo pelo empate, muito chateado. Faltou concentração, uma falta desnecessária. Terminamos com empate em um jogo controlado por nós. Mas isso é futebol. Sábado temos outra revanche”, disse.

Escobar foi contratado por empréstimo até o fim do ano e assinará em definitivo, em janeiro de 2025. O argentino, de 27 anos, estava no Fortaleza, onde disputou 21 partidas e deu duas assistências.

Com o empate, o Santos ficou na segunda colocação com 38 pontos. O Peixe volta a campo no próximo sábado (24), às 16h (de Brasília), contra o Amazonas, na Vila Belmiro, pela 22ª rodada da Série B do Brasileirão.

