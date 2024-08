Carille lamenta postura do Santos em empate com Guarani

O desempenho do Santos no empate com o Guarani não agradou o técnico Fábio Carille. O Peixe chegou a sair na frente do placar, mas sofreu gol no fim e perdeu a liderança da Série B do Brasileirão. O treinador criticou, sobretudo, o desempenho no primeiro tempo e lamentou o falha nos minutos finais da partida.

“Pelo nosso primeiro tempo, temos que comemorar o ponto. Poderíamos ter tomado dois ou três no primeiro tempo. Não adianta achar que vai acontecer na hora que a gente quer. Esse grupo produz mais (…) Pedimos desculpas. Vamos reverter atitude e comportamento dos jogadores para o segundo turno do campeonato”, disse o treinador.

Com o empate, o Santos ficou na segunda colocação com 38 pontos. O Peixe volta a campo no próximo sábado (24), às 16h (de Brasília), contra o Amazonas, na Vila Belmiro, pela 22ª rodada da Série B do Brasileirão.

