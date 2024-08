Com hat-trick de Thiago Galhardo e um do goleiro Tadeu, Goiás goleia Brusque

O Goiás não quis saber da situação do Brusque na tabela e goleou por 4 a 1 na noite desta quarta-feira (21), pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O goleiro Tadeu, a exemplo do último jogo da equipe goiana, voltou a marcar de pênalti e abriu o placar.

Mas o grande destaque ficou por conta de Thiago Galhardo, autor de três gols, um em cobrança de penalidade. Rodolfo Potiguar anotou o gol de honra dos catarinenses no estádio da Serrinha, em Goiânia.

Com o resultado, o Esmeraldino chega a 32 pontos e pula para o sexto lugar. Por outro lado, O Quadricolor aparece na última posição, com 19 somados, na zona de rebaixamento.

Pela 24ª rodada da Série B, o Goiás volta a campo no sábado (24), quando visita o Ituano, às 17h, no Estádio Novelli Júnior. Já o Brusque joga apenas na terça-feira, quando recebe o Sport, às 21h, no Gigantão das Avenidas, em Itajaí-SC.

