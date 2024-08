Weverton avalia o que faltou ao Palmeiras contra o Botafogo

Na noite da última quarta-feira (21), o Palmeiras empatou por 2 a 2 com o Botafogo no Allianz Parque e se despediu da Libertadores da América. Apesar de mostrar reação nos minutos finais, o time do goleiro Weverton não conseguiu reverter o placar a favor do Glorioso no placar agregado.

Na saída de campo, o camisa 21 do Verdão comentou sobre a eliminação e avaliou o que faltou ao seu time dentro de casa no empate amargo.

“Difícil ser eliminado depois de uma emoção de virar o jogo praticamente na última bola. A equipe se entregou até o fim, ficou no seu limite. Faltou um pouco mais de capricho no primeiro tempo e sorte no segundo. Infelizmente mais uma eliminação, e dói, não estávamos acostumados com isso”, afirmou.

“Agora é levantar a cabeça, seguir trabalhando e agora focar no Campeonato Brasileiro. Cada partida será uma decisão. Queríamos avançar, mas não conseguimos. Cada um fez o seu melhor, mas infelizmente não deu”, acrescentou Weverton.

Sem a Libertadores da América no calendário, o Palmeiras foca as atenções no Campeonato Brasileiro. No sábado (24), a equipe mede forças contra o Cuiabá, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

