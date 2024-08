Savarino e Tiquinho parabenizam o Botafogo pela classificação

O Botafogo está nas quartas de final da Libertadores da América. No Allianz Parque, os comandados de Artur Jorge sofreram, mas seguraram o empate por 2 a 2 contra o Palmeiras e carimbaram uma vaga entre os oito melhores do continente.

O meia Savarino, que anotou um dos gols do Glorioso, analisou o desempenho dos companheiros, comemorou com a classificação, mas deixou clara a insatisfação com o sufoco nos minutos finais do confronto.

“Foi um jogo muito forte, como sempre contra o Palmeiras. Saio um pouco frustrado, não tinha que acabar assim, tínhamos uma diferença de dois gols acima, mais a vantagem da casa. Mas vou parabenizar o time, mas estamos nas quartas de final que é o mais importante”, afirmou.

“Lá dentro vamos ver as coisas que fizemos mal, o professor vai falar com a gente, com certeza. Vamos nos concentrar para o que virá”.

Atacante do Botafogo respira aliviado

Além de Savarino, quem também falou foi o centroavante Tiquinho Soares. O jogador saiu como vilão na temporada 2023 contra o Palmeiras e agora pôde respirar aliviado no Allianz Parque.

“A gente soube sofrer. Adversário difícil, que já ganhou a competição. Estou feliz por desfrutar esse momento com o torcedor. Parabéns ao grupo pelo grande jogo, atacamos e defendemos juntos, como uma família”.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.