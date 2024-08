Palmeiras tem pior campanha na Libertadores na era Abel Ferreira

O Palmeiras ficou no empate em 2 a 2 com o Botafogo, nesta quarta-feira (21), no Allianz Parque, e deu adeus cedo para a Copa Libertadores. Esta foi a primeira vez que o Verdão cai na competição continental, antes de uma semifinal, na era Abel Ferreira. Assim, o treinador teve sua pior campanha no torneio desde que chegou ao Brasil.

Esta é a quinta participação de Libertadores de Abel Ferreira. Depois de levantar a taça nas edições de 2020 e 2021, superando Santos e Flamengo nas decisões, respectivamente, o Palmeiras parou na semifinal em 2022 e 2023. Na primeira, queda para o Athletico Paranaense, depois eliminação para o Boca Juniors.

Contudo, a eliminação precoce do Verdão também resulta na pior campanha da equipe na Libertadores, nesta década. Em 2017, o Palmeiras caiu nas oitavas de final para o Barcelona de Guayaquil, nos pênaltis. Desde então, o Palmeiras chegava ao menos como os oito melhores da competição. Em 2018, a campanha parou na semifinal para o Boca Juniors, enquanto, em 2019, nas quartas de final, acabou eliminado para o Grêmio.

“Vivo de futebol, mas não vivo só do futebol. Orgulho. Fica mais uma vez a demonstração daquilo que peço aos jogadores. Há três resultados no futebol, há coisas que não controlamos”, disse Abel, após a partida.

Assim, o Verdão joga todas as suas fichas no Campeonato Brasileiro. Sem a Libertadores e a Copa do Brasil, o Alviverde tem apenas o torneio de pontos corridos, onde é o atual bicampeão, para manter o sonho de mais um título em 2024.

