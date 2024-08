Corinthians define quando e como vai comprar Hugo Souza

O Corinthians já decidiu que vai comprar Hugo Souza em definitivo. O Timão só pode acionar a cláusula para adquirir os direitos econômicos do jogador em outubro. Contudo, a diretoria deve realizar a compra no primeiro dia do mês e já avisou o Flamengo que vai realizar a compra.

No acordo, o Timão pagou R$ 1,19 milhão para o Flamengo e trouxe o goleiro por empréstimo até o final de 2024. Para manter o jogador de forma definitiva, o Corinthians precisa desembolsar R$ 4,7 milhões para comprar 50% dos direitos econômicos. Contudo, o Alvinegro não descarta abrir uma nova roda de negociações para aumentar esta porcentagem.

O valor que já está combinado, em contrato, pode aumentar, mas não seria um problema para o Corinthians. Isso porque o clube tem a intenção de usar os R$ 57 milhões que vai receber da Esportes da Sorte para comprar o goleiro. A quantia era para a contratação de um jogador ”midiático”, e a diretoria entende que Hugo Souza pode ser esse cara.

Dirigentes do clube entendem que Hugo Souza é um reforço de grande impacto e que a utilização do dinheiro da patrocinadora seria destinado para o objetivo da empresa. A Esportes da Sorte quer mostrar que está ajudando o Corinthians além do patrocínio máster e manter o goleiro neste momento seria fundamental para as pretensões futuras do Timão.

Hugo Souza foi titular em todos os jogos que disputou desde que chegou ao Parque São Jorge. Além disso, vem ganhando vários elogios pela sua liderança e também por ser decisivos nos pênaltis.

Corinthians quer encerrar cláusula ‘específica’ com o Flamengo

O Corinthians encara o Flamengo no dia 1º de setembro, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Caso, queira utilizar o jogador, o Timão precisará pagar R$ 500 mil ao Rubro-Negro, por conta de uma cláusula no contrato de empréstimo. A diretoria cogita fazer o pagamento, mas um jogo futuro faz o Alvinegro ter pressa.

Isso porque Corinthians e Flamengo estão no mesmo lado da chave da Copa do Brasil e podem se enfrentar em uma eventual semifinal. As partidas estão marcadas justamente para outubro e, se o encontro acontecer, o Timão já espera ter o goleiro em definitivo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.