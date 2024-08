O Cruzeiro recebe, no Mineirão, o Boca Juniors, às 21h30 (de Brasília), desta quinta-feira (22/8), na volta das oitavas da Copa Sul-Americana. Como perdeu na ida, em na La Bombonera, precisa vencer por dois gols de diferença para avançar direto para as quartas de final. Uma vitória cruzeirense por um gol leva a decisão para os pênaltis. Este jogo conta com a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua transmissão a partir das 20h sob o comando de Diego Mazur, que também estará na narração.

Diego Mazur está na narração. Mas a cobertura da Voz do Esporte ainda traz Deyvid Xavier nos comentários e as reportagens em cima do lance de Junior Azevedo. Não deixe de acompanhar esta partidas na Voz. Para isso basta clicar na arte acima a partir das 20h (de Brasília).

